Weltrekord bei Rettungshelikoptern

Es gibt zu viele Hubschrauber in Österreich, die ums Geschäft fliegen“, sagt Dieter Holzweber von der Sozialversicherung. „Es ist gigantisch, was wir an Helikoptern haben.“ Ähnliche Kritik übte bereits im Frühjahr ein Bericht des Rechnungshofes. Dessen Tenor: Vor allem in Salzburg und Tirol gibt es zu viele Standorte, die Zahl hat sich innerhalb von zehn Jahren sogar mehr als verdoppelt.

Jetzt zum Start der Wintersaison öffnen manche erst ihre Hangars, weil die Skifahrer (im Gegensatz zu Opfern von Autounfällen) das dicke Geschäft bringen. Hier wird nämlich mit den privaten Versicherungen oder den Verletzten direkt abgerechnet und es kommt nicht – wie bei Verkehrs- oder Arbeits­unfällen – der weit günstigere Einheitstarif der Sozial­versicherungen zum Tragen.

Schon seit Jahren herrscht ein Verdrängungswettbewerb, manche Standorte schlossen bereits wieder, etwa im Burgenland oder Oberösterreich. Einer war gerade mal ein paar Stunden offen. Dennoch gibt es immer wieder neue Versuche: Roy Knaus etwa will bald in Ost­tirol einen weiteren Startplatz eröffnen. Es wäre dann der 37. in Österreich.

Zum Vergleich: Für ganz Deutschland reichen 80 Hubschrauber, für Italien 52. Selbst die Schweiz hat nur 14 Startplätze für Rettungshubschrauber – und damit genauso viele wie das von der Fläche nur ein Viertel so große Bundesland Tirol.

Hohe Kosten

Rund 750.000 Euro im Jahr kostet ein Hangar mit Besatzung im Jahr, die Flugkosten sind dabei noch gar nicht mitgerechnet. Laut Rechnungshof sind es bei 1000 Einsätzen etwa 1,7 Millionen Euro. Dieses Geld muss erst verdient werden. Der größte Anbieter, der ÖAMTC, spricht von einem nicht mehr zeitgemäßen Verrechnungssystem. Derzeit bezahlt die Sozialversicherung nicht alle Ein­sätze. Ist ein Patient tot oder am Ende nicht ganz so schwer verletzt, dann gibt es kein Geld. „Es sollte jeder Einsatz bezahlt werden, allerdings kann es weniger sein und am Ende ist es für die Sozialver­sicherung kostenneutral“, sagt Reinhard Kraxner, Leiter der „Christophorus“-Staffel. So würde auch die händische und bürokratisch aufwendige Kontrolle von Tausenden Einsätzen pro Jahr wegfallen.

Dem widerspricht Holzweber entschieden: „Wir sind eine Versicherung und müssen jeden Fall prüfen. Sonst rufen die Leute künftig am Berg einen Hubschrauber, nur weil sie erschöpft sind.“ „Seit Jahren wurde der ohnehin nicht kosten­deckende Pauschaltarif nicht mehr angehoben“, kritisiert Kraxner. Deshalb mussten in den letzten Monaten Verträge mit den Ländern abgeschlossen werden, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Teilweise hat das kuriose Folgen, in der Bundeshauptstadt wird sogar über den Helikopter-Namen gestritten. Da die Stadt nun mitzahlt, will die Rettung, dass der „Christophorus 9“ jetzt „ Hubschrauber der Wiener Rettung“ genannt wird.

Der Rechnungshof forderte bisher vergeblich ein Konzept ein, bei dem bodengestützte Rettungsautos und die Helikopter miteinbezogen werden. Doch bis dato streiten selbst die Flugretter untereinander.

Flugretter in Zahlen



25 tausend Zahl der Alarmierungen pro Jahr.



1983 Startjahr ÖAMTC, Heer und Innen­ministerium starten die Flugrettung.

2001 Privat Seit 2001 ist die Rettung aus der Luft privatisiert.