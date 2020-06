Er hat sich dem Kampf gegen die Mafia verschrieben und ist deshalb seit mehr als sieben Jahren untergetaucht. Doch der 34-jährige Mafia-Feind und "Gomorrha"-Autor Roberto Saviano deckt aus der Versenkung weiter auf: In seinem neuen Buch " ZeroZeroZero – Wie Kokain die Welt beherrscht" gibt Saviano Einblick in die Macht der Drogenkartelle. Kokain sei in Europa allgegenwärtig, schreibt der 34-jährige Starautor: Etwa 13 Millionen Menschen konsumieren hier seinen Recherchen zufolge das weiße Pulver, das einst als Modedroge der Schickeria galt.

Mit seinem Buch "Gomorrha" hatte Roberto Saviano, der sich in seinem literarischen Werk und in seinen Reportagen mit dem Phänomen der organisierten Wirtschaftskriminalität beschäftigt, die Mafia gegen sich aufgebracht. Wegen andauernder Morddrohungen von seiten der Camorra steht der gebürtige Neapolitaner bereits seit Jahren unter ständigem Personenschutz.

Die südamerikanischen Kokain-Kartelle hat sich Saviano nun auch zum Feind gemacht: In " ZeroZeroZero" gibt er mit drastischen Beispielen Einblick in den Alltag der Drogenmafia. Die geheimen Geldströme, die der Kokainhandel entfessele, destabilisierten heute ganze Wirtschaftssysteme, meint Saviano. Von Kolumbien bis Russland zitiert der Autor in " ZeroZeroZero" Konsumenten, Dealer und Agenten.

Die Droge sei in Europa allgegenwärtig in sämtlichen Gesellschaftsschichten; Kokain werde von vielen Menschen während der Mittagspausen in Restaurant-WCs konsumiert, wenn die Konzentration noch bis zum Abend halten soll, meint der Autor. "Mit Kokain kannst du alles erreichen", schreibt Saviano. " Kokain ist die erschöpfende Antwort auf das dringendste Bedürfnis unserer Zeit."