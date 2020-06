Klimawandel bedroht Arme

Weltbank

Der Report ist der dritte in der "Turn down the heat"-Reihe von PIK und. Er untersucht, wieund soziale Vulnerabilität zusammenwirken – also wie arme Menschen betroffen sind, vonund derüber den Mittleren Osten undbis hin zu Ost- und. Die gesamte Kette derwird betrachtet – wie also zum Beispiel Hitzewellen Missernten auslösen können, was sich wiederum auf die Gesundheit der Menschen in der Region auswirkt.

Dem Bericht zufolge werden vor allem die Länder in den Tropen die Folgen der Erderwärmung zu spüren bekommen. Gerade dort fehlen die Mittel, um sich darauf einzustellen.

"Die Folgen für die verschiedenen Regionen sind extrem unterschiedlich, zwei Dinge sind in unserem Bericht jedoch sehr klar geworden: kaum eine Region ist von den Folgen des Klimawandels ausgenommen und das Risiko für die Menschen ist dort am größten, wo mehrere Klimafolgen zusammenwirken", sagte Christopher Reyer vom PIK. "In den Anden könnten die Menschen etwa saisonaler Wasserknappheit ausgesetzt sein, während gleichzeitig die Lebensmittelpreise ansteigen und Wetterextreme zusätzliche Belastungen mit sich bringen."

Die Ergebnisse geben den Experten zufolge Anlass zur Sorge. Bei vier Grad Erwärmung wird der Großteil der Landfläche der untersuchten Regionen bereits von potenziell verheerenden Hitzeextremen betroffen sein. Und kaum eine Region der Welt wird von den Folgen der Erderwärmung verschont bleiben. "Dem Klimawandel zu begegnen ist eine Frage der Vernunft, aber auch eine Frage der Gerechtigkeit", so Schellnhuber.