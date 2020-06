Fast ungetrübter Badespaß

Die EU-Experten hatten Daten zu rund 22.000 Badestellen in den 28 EU-Staaten, der Schweiz und Albanien zusammengetragen. Erhoben wurden die Zahlen von Behörden in den einzelnen Ländern. Gemessen wird die bakterielle Belastung durch Abwässer oder Tierhaltung.

"Die Qualität europäischer Badegewässer hat sich in den vergangenen Jahrzehnten durchaus verbessert", bekräftigt der Chef der EU-Umweltagentur, Hans Bruyninckx. Große Mengen an Abwasser würden nicht mehr in Gewässer eingeleitet. "Die heutigen Probleme entstehen durch kurzfristige Schadstoffbelastungen nach heftigem Regen und Überflutungen", erklärt der Experte.

An den beliebten Urlaubsstränden der Mittelmeerländer können sich die Badegäste in den meisten Fällen zumindest auf befriedigende Gewässerqualität verlassen. In Griechenland sind 99,2 Prozent der Küstenbadestellen in Ordnung, in Spanien 96,9 Prozent, in Italien 96,6 Prozent und in Frankreich 94,1 Prozent.

Die meisten mangelhaften Badestellen wurden aus Albanien (8,2 Prozent), Estland (5,7 Prozent) und den Niederlanden (5,1 Prozent) gemeldet.

Unberücksichtigt blieben bei der Analyse Müllprobleme und andere Formen von Umweltverschmutzung. Zwar seien die meisten Badegewässer sauber genug, um der Gesundheit nicht zu schaden, hieß es. Viele Ökosysteme in Europas Gewässern seien aber in einem bedenklichen Zustand. Besonders offensichtlich sei das bei den Meeren, die unter Umweltverschmutzung, Klimawandel, Überfischung und Versauerung litten.