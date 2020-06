Warum uns Google Maps belügen muss

So erklärt sich etwa auch die Beispielkarte von Google Maps (siehe Grafik). Auf dieser sind Deutschland, Brasilien und Tansania eingezeichnet. "Straßen, Wege etc. stehen selbst bei starker Vergrößerung im richtigen Winkel zueinander. Eine der wichtigsten Funktionen bei solch webbasierten Kartendiensten ist Routenplanung/Navigation. Die korrekte Lage von etwa Flüssen oder Gebirgszügen zueinander ist dabei die wichtigste Basis für korrekte Ergebnisse der Darstellung einer Route von Punkt A nach Punkt B", erklärt Kartograph Thomas Huber die Intention der Anbieter, teilweise dramatische Unterschiede zu den tatsächlichen Abmessungen der Länder in Kauf zu nehmen.

Schneidet man in der Grafik weiter unten Deutschland aus, so passt es von der Größe fast genau auf Tansania und knapp zwölf Mal in Brasilien. Tatsächlich jedoch ist Tansania drei Mal und Brasilien gar fast 25 Mal so groß wie die Bundesrepublik. Fußball-WM-Touristen dürfen sich also schon jetzt auf Langstrecken-Reisen zwischen den Spielorten einstellen.