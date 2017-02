Die meisten der 29 Menschen, die unter den Trümmern und dem Schnee des vor zwei Wochen von einer Lawine verschütteten Hotels Rigopiano in Mittelitalien ums Leben gekommen sind, dürften nicht lange gelitten haben. Die Menschen wurden "mit unglaublicher Gewalt" von der Lawine und den Trümmern weggerissen, ergab die Obduktion laut lokalen Medienberichten.

Zwei Männer, die im Hotel als Kellner arbeiteten, seien erfroren, hieß es darin weiter. Die meisten der Opfer erstickten schnell bzw. wurden von Schnee oder Trümmern erdrückt.

Foto: AP/Guardia di Finanza press office Fast alle Todesopfer wurden bereits beigesetzt. Die Leiche eines senegalesischen Flüchtlings, der im Hotel arbeitete, befindet sich derzeit noch im Krankenhaus der Adria-Stadt Pescara. Sie soll in die Heimat des Mannes überführt werden.

Eine Luftaufnahme des verschütteten Vier-Sterne-Hotels in den Abruzzen, nahe des Dorfes Farinfola. Die Lawine wurde durch die Erdstöße in Mittelitalien am 18. Jänner 2017 ausgelöst. Im Hotel Rigopiano sollen zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs knapp 30 Menschen gewesen sein. Das Hotel liegt am Hang des Gran-Sasso-Massivs in der mittelitalienischen Apennin-Region Abruzzen. Die Lawine drang in das Hotel ein, das Gebäude ist schwer beschädigt, wie diese Videoaufnahme zeigt. Die Gegend wird schon seit Tagen von heftigen Schneefällen heimgesucht. Rettungskräfte konnten sich nur schwer ihren Weg zum Hotel bahnen.

Ein Überlebender, der verletzt gerettet werde konnte, wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus der Adria-Stadt Pescara geflogen. "Alle Gäste des Hotels hatten schon bezahlt und wollten abfahren, sobald der Schneeräumungsfahrzeugen die Straße befreit hätte", so der Freund des 38-jährigen Kochs, der überlebt hat, während seine Frau und seine Kinder verschüttet wurden. Der Mann liegt jetzt im Spital von Pescara.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Inzwischen laufen die Ermittlungen wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung weiter. Die Staatsanwaltschaft von Pescara geht unter anderem Anschuldigungen nach, wonach Notrufe ignoriert sein sollen und sich der Rettungseinsatz in der Abruzzen-Gemeinde verzögert haben soll. Die Ermittler befragten die Überlebenden, die aus den Trümmern geborgen worden sind.

Insgesamt 40 Personen hielten sich im Hotel Rigopiano auf 1.200 Meter Höhe auf: 28 Gäste und zwölf Mitarbeiter, darunter Hotelinhaber Roberto Del Rosso. Elf Menschen überlebten das Unglück: Zwei Personen hatten sich im Freien aufgehalten, als die gewaltige Lawine vor zwei Wochen über dem Hotel niederging und Hilfe gerufen. Neun Menschen - darunter vier Kinder - wurden aus den Trümmern befreit.