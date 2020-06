Vierfachmord: Opfer hatte Angst

Gemeinsam mit Tante, Onkel und einem Sozialarbeiter reiste die vierjährige Zeena al-Hilli am Sonntag unter Polizeischutz zurück nach Großbritannien. Sie hatte sich unter dem Rock ihrer toten Mutter acht Stunden nach dem vierfachen Mord auf einem Waldparkplatz in den französischen Alpen versteckt. Ihre siebenjährige Schwester Zainab erlitt schwere Schädelverletzungen erwachte aber bereits Sonntagabend aus dem künstlichem Koma. Die Siebenjährige solle nun vorsichtig zum Mord befragt werden, wann sie vernommen wird sei noch völlig unklar.

Die französischen und britischen Fahnder haben noch keine heiße Spur. Bekannte und Nachbarn des Opfers glauben aber zu wissen, dass sich der Satelliteningenieur Saad al-Hilli, 50, seit ein paar Monaten Sorgen um seine Sicherheit und die seiner im Irak lebenden Verwandten gemacht hätte. Medienberichten zufolge war der gebürtige Iraker erst vor Kurzem in seiner alten Heimat, um Immobilien zurückzufordern, die seiner Familie vom Regime Saddam Husseins abgenommen worden waren. Die Familie hatte aber auch in der neuen britischen Heimat keine Geldsorgen. Ihre Villa in Claygate, 25 km südwestlich von London, wurde am Samstag nach Spuren untersucht. Das Haus ist eine Million Euro wert. In dieser wohlhabenden Gegend wohnt übrigens auch der Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood. Und der verstorbene Vater des Te ch nikers hinterließ ebenfalls Häuser in Großbritannien und Spanien. Saad al-Hillis Bruder Zaid, dem man einen Erbschaftsstreit nachsagt, wird nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge einvernommen. Er hatte sich am Donnerstag in London bei der Polizei gemeldet und erkundigt, ob es sich bei den Toten um seine Familie handelt.

Spannender scheint das berufliche Umfeld al-Hillis. Er arbeitete als Ingenieur für Surrey Satellite Technology. Der Satellitenhersteller wurde vor wenigen Jahren von EADS Astrium übernommen, der Raumfahrttochter des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns. Im Internet kursieren wilde Spionage-Gerüchte, die die Polizei aber nicht bestätigt.