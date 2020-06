Viel Stillstand beim Klimagipfel

Martin Kaiser, Leiter der Klimapolitik von Greenpeace, sagte dazu: "Der Rio-Gipfel offenbart einen erschreckenden Realitätsverlust unserer Politiker." Sie würden der ökologischen und sozialen Weltkrise nicht annähernd soviel Dringlichkeit beimessen bei wie der Finanzkrise.

Vor allem von politischer Seite positiv gewertet wurde das allgemeine Bekenntnis zur Green Economy. Die Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen des Planeten im Produktionsprozess wurde als anzustrebendes Ziel formuliert – allerdings ohne Verbindlichkeit.

In der etwa 50-seitigen Abschlusserklärung bekannten sich die Teilnehmer weiters zu einer Stärkung des UN-Umweltprogramms und zur Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen bis 2015. Einzelne Länder setzten allerdings konkrete Zeichen: So will Großbritannien als erstes Land der Erde mehr als 1000 britische Unternehmen verpflichten, ihren ökologischen Fußabdruck zu messen. Brasilien plant ein Programm zum dauerhaften Schutz von 400.000 Regenwald. Und acht große Entwicklungsbanken wollen 150 Milliarden Euro in den öffentlichen Verkehr stecken.

Ungeachtet aller Kritik bewertete UN-Generalsekretär Ban Ki-moon das Ergebnis von Rio als Fortschritt: "Das ist ein Dokument, das sehr ehrgeizig und praktisch für die nachhaltige Entwicklung ist."