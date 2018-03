Vergiftungskrimi im Spionage-Milieu

Foto: APA/AFP/DMITRY KOSTYUKOV

Als im Jahr 2010 so nach und nach bekannt wurde, was die US-Behörden da aufgedeckt hatten, fiel so manchem hartgesottenen Geheimdienstkenner die Kinnlade hinunter. Von einem möglichen Ausmaß der Spionage war da die Rede, das die Zeit des Kalten Krieges unter Umständen noch übersteige. Elf Personen waren es, die nach intensiven Ermittlungen des FBI ursprünglich festgenommen wurden. Darunter solche, bei denen sich der Verdacht erhärtete, dass sie bereits in den frühen 90er-Jahren, als Paare getarnt, von russischen Diensten in den USA angesiedelt worden waren. Als Gesicht des Rings kristallisiert sich Anna Chapman heraus, die in Großbritannien studiert hatte und erst 2009 in die USA ging.

Jedoch: Ein großer politischer Theaterdonner blieb aus. Der Kreml sprach von Festnahmen ohne Grundlage. Dann Stille. Und dann plötzlich ein Austausch: Aus den USA und aus Moskau kommend landeten am 9. Juli 2010 in Wien zwei Jets. An Bord der aus den USA kommenden Maschine: Zehn russische Spione. An Bord des aus Moskau kommenden Jets: Vier Männer – Sergei Skripal, Alexander Zaporozhsky und Igor Sutyagin (Letztere sollen für die USA spioniert haben) sowie Gennady Wasilenko, dessen Rolle unbekannt ist. Die vier verschwanden im Westen.

Die heimgeholten Russen wurden hingegen wie Helden gefeiert, Putin sang mit ihnen vor jubelnden Massen patriotische Lieder. Vor allem Anna Chapman machte Karriere – wenn auch eine, die in Teilen der russischen Gesellschaft eher Häme als Bewunderung erntete. So hatte sie eine TV-Show, die zum Teil offen belächelt wurde, schrieb eine Kolumne in der Komsomolskaja Prawda, die ihr Plagiatsvorwürfe eintrug, und machte zuletzt Versuche, eine eigene Modelinie auf den Weg zu bringen – für die sie vor allem selbst modelt.