Venedig im Korruptionssumpf

Als "Hochverrat" bezeichnet Premier Matteo Renzi den Korruptionsskandal in Venedig. Der Regierungschef fühlt sich von Venedigs Bürgermeister Giorgio Orsoni, der der gleichen Partei, dem Partito Democratico (PD) angehört, hintergangen. Orsoni wurde am Dienstag mit weiteren 34 Personen wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Auch gegen den früheren Regionalpräsidenten des Veneto, Giancarlo Galan von der Berlusconi-Partei "Forza Italia", wird ermittelt. Der Skandal um das riesige Bauprojekt Mose zur Hochwassereindämmung in Venedig schadet vor allem Renzis Bemühen, internationale Investoren nach Italien zu holen, um endlich die angeschlagene Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Orsoni wird wegen angeblicher illegaler Parteienfinanzierung während des Wahlkampfes 2010 beschuldigt. Zu den Korruptionsvorwürfen wurde er am Freitag von Ermittlungsrichter Alberto Scaramuzza in Mestre einvernommen. Ein Bauunternehmer gestand: "Wir haben die Wahlkampagne von Orsoni mit 400.000 bis 500.000 Euro, die in diversen Raten überwiesen wurden, unterstützt." Dafür soll sich Orsoni bedankt haben – "Ihr seid echte Freunde".