USA: Zwei Tipper knacken 580-Mio.-Jackpot

5, 16, 22, 23, 29, Zusatzzahl 6: Diese Kombination hat zwei Lottospieler in den USA zu Multimillionären gemacht. Die Tipper knackten den zweithöchsten Jackpot in der Geschichte der USA, der zuletzt auf 580 Millionen Dollar (rund 449 Millionen Euro) angewachsen war.

Die Gewinnscheine wurden in den Bundesstaaten Arizona und Missouri gekauft. An die beiden Gewinner werden nun insgesamt fast 380 Millionen Dollar (etwa 295 Millionen Euro) ausgezahlt. Davon verschlingt der Fiskus einen Teil, und auch bei einer Einmalzahlung schrumpft der Betrag noch etwas zusammen. Anspruch auf die volle Gewinnsumme hat man nur dann, wenn man sich für eine jährliche Auszahlung in Raten entscheidet. Laut dem Veranstalter Powerball gewannen 8,924.123 Spieler kleinere Summen.

Bis zuletzt hatten sich Abermillionen Amerikaner einen Tippschein besorgt. Nachdem 16 Ziehungen zuvor keinen Gewinner erbracht hatten, setzte ein Riesenansturm auf die Tickets ein. Laut dem Sender CNN wurden am Mittwoch zeitweise 110.000 Tippscheine pro Minute verkauft; selbst Menschen, die sonst nie Lotto spielen, versuchten diesmal ihr Glück. Die Powerball-Lotterie musste zwei Mal innerhalb von zwei Tagen den Jackpot erhöhen.