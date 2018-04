USA: Proteste nach Festnahme von Schwarzen in Starbucks-Cafe

Die umstrittene Festnahme von zwei Afroamerikanern in einem Lokal der Cafe-Kette Starbucks hat in den USA für Empörung gesorgt. Am Wochenende demonstrierten Dutzende vor der Filiale in der Stadt Philadelphia gegen das ihrer Ansicht nach ungerechtfertigte und rassistische Vorgehen. Starbucks-Chef Kevin Johnson entschuldigte sich am Sonntag (Ortszeit) für den "verwerflichen" Vorfall.

Ereignet hatte sich dieser bereits am Donnerstag. Zwei Schwarze hatten Medienberichten zufolge darum gebeten, die Toilette bei Starbucks benutzen zu können. Das sei ihnen verwehrt worden, da sie nichts bestellt hatten. Als sich die Männer daraufhin weigerten, das Cafe zu verlassen, riefen die Angestellten die Polizei, berichtete NPR. Kunden filmten die Festnahme und betonten, die beiden Afroamerikaner hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Ein Mann sagte, er sei mit ihnen verabredet gewesen und die Festgenommenen hätten auf ihn gewartet.