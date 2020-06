Luxus-Wohnungen im unterirdischen Bunker

Paranoide Millionäre können in den USA in gediegenem Ambiente einer nuklearen Katastrophe trotzen – in unterirdischen Luxuswohnungen, die in einem ehemaligen Abschussbunker einer Atlas-Interkontinentalrakete in Kansas errichtet wurden. Die Apartmentanlage, deren Räumlichkeiten bis zu 53 Meter tief in der Erde liegen, kann laut Erbauer Larry Hall selbst dem Einschlag einer Atomrakete standhalten.

Die sogenannten "Survival Condos" bieten 70 Personen Platz. Die Wohnungen sind 85 und 170 Quadratmeter groß und kosten umgerechnet von 1,2 bis 3,6 Millionen Euro. Wie in einem Bunker sollen sich die Bewohner der Hightech-Apartments freilich nicht fühlen: Riesenbildschirme in den luxuriös ausgestatteten Räumen simulieren Fenster; es gibt elektrisches Kaminfeuer, und die Bäder haben Whirlpools.

In der Anlage gibt es eine Schwimmhalle mit Spa, Fitnessräume, eine Bar, einen Supermarkt, ein Kino, eine Bibliothek, eine Schießanlage und einen Park zum Spazierengehen. Die "Survival Condos" verfügen auch über ein Erste-Hilfe-Zentrum, einen Kommunikationsraum und eine Wetterstation.

Die Nachfrage ist offenbar enorm – die Apartments im ersten Silo sind bereits ausverkauft. Eine zweite Anlage wird zurzeit in einem weiteren Silo gleich daneben errichtet. Ein ähnliches Projekt soll später in Texas entstehen.