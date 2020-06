Empire State Building steht vor Verkauf

„Wir prüfen die Angebote und ihre Bedingungen“, sagen die Verwalter des Empire State Buildings Peter und Anthony Malkin, die gleichzeitig auch Miteigentümer sind. In einem Schreiben an alle anderen Anteilseigner bestätigen sie, dass in den vergangenen Wochen unaufgefordert zwei Gebote für das ehemals höchste Gebäude der Welt eingegangen sind. Das wie das Chrysler Building im Stil des Art Deco gebaute, 102 Stockwerke hohe Haus wurde am 1. Mai 1931 eröffnet.

2,0 Milliarden Dollar würde der New Yorker Immobilienmagnat Rubin Schron locker machen, um in den Besitz des in nur 20 Monaten Bauzeit errichteten Wahrzeichens von Manhattan zu kommen. Ein anderer, noch unbekannter Investor, er kommt vermutlich aus dem Nahen Osten, würde für das Haus an der Fifth Avenue 2,1 Milliarden Dollar bezahlen. Der geschätzte Wert des bis zum Jahr 1972 höchsten Gebäudes der Welt wird mit 2,3 Milliarden Dollar angegeben.

Da der legendäre Wolkenkratzer heute zahlreichen Eigentümern gehört, musste der geplante Börsengang seit Monaten immer wieder verschoben werden. Andrew Penson, ein Immobilieninvestor, der gleichfalls am Empire State Building beteiligt ist, sagt: „Die Investoren wären besser bedient, wenn sie anstatt des Börsengangs einen Verkauf akzeptierten.“ Das gelte sogar dann, wenn das Kaufgebot niedriger läge als die Summe, die über einen Börsengang hereinkommen würde. Penson hat das bisherige Angebot von 100 Dollar pro Aktie angelehnt und wie mehrere andere dagegen geklagt.