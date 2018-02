Türkischer Präsident sagt zu Mädchen: "Soldaten weinen nicht"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat während einer Rede auf einem Kongress seiner Partei AKP in Kahramanmaras ein Mädchen in Soldatenuniform auf die Bühne geholt und es gefragt, ob es Märtyrerin werden will.

Darüber berichten die regierungskritische türkische Zeitung Cumhuriyet und die Nachrichtenplattform Haberdar.

Dem Kind, dem wohl vor Aufregung die Tränen gekommen waren, erklärte er: Soldaten weinen nicht. "Wenn du fällst, werden wir dich mit einer Fahne zudecken, bereit für alles, richtig?", sagte Erdogan.

Falsch übersetzt

In den Erdogan-kritischen sozialen Netzwerken wird der Präsident gescholten, seine Verteidiger meinen, er habe das nie so gesagt. Er habe das weinende Mädchen auf die Bühne geholt und es tröstend geküsst und dann erst gesagt, Soldaten weinen nicht.

Wenn sich das so zugetragen hat, dann hat die EU jedes Bündnis mit Erdogan aufzulösen. Der Typ sperrt nicht nur JournalistInnen ein, der will Kinder in den Krieg schicken. Unfassbar.https://t.co/utcAih7ngY — Regina Petrik (@ReginaPetrik) 24. Februar 2018

Krank und widerlich.



Erdoğan zu kleinem Mädchen in Uniform der türkischen Spezialeinheit „bordo bereliler“: ...Die türkische Fahne hat sie in der Tasche. Wenn sie fällt, wird sie damit zugedeckt. Sie ist zu allem bereit. Nicht wahr?“ https://t.co/OYQ3sH7ynd — Aslı Sevindim (@AsliSevindim) 24. Februar 2018

#Erdoğan zu einem weinenden Kind: „Wenn du fällst, werden wir dich mit einer Fahne zudecken, bereit für alles, richtig?“

Will die künftige Bundesregierung die Beziehungen zum Möchtegern-Sultan wirklich 'normalisieren'? https://t.co/r2kduJxJcu via @welt — Cansu Özdemir (@CansuOezdemir) 25. Februar 2018

Die türkische Gemeinde in Deutschland und wohl auch in Österreich bleibt gespalten. Am Sonntag wünschten Erdogan-Freunde und -Gegner einander schwere Krankheiten, weil sie den Sultan verteidigen oder beschuldigen.

Bleibt die Frage, warum kleine Mädchen Soldatenuniformen tragen müssen?

Offensive in Syrien

In seiner Rede verteidigte Erdogan die Offensive im nordsyrischen Afrin. Die Türkei habe das Recht, ihre Grenzen zu schützen.

Türkische Truppen hatten vor einem Monat eine Offensive auf Afrin begonnen. Das Gebiet wird von der YPG kontrolliert. Die Türkei sieht in der Miliz den syrischen Ableger der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und bekämpft sie.