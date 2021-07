Tote auf Pekings Tiananmen-Platz

Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ist chinesischen Staatsmedien zufolge ein Geländewagen in eine Menschenmenge gerast und in Brand geraten. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, kamen drei Fahrzeuginsassen bei dem Vorfall am Montag ums Leben. Demnach fuhr das Auto zunächst gegen eine Absperrung und fing dann Feuer, "viele Touristen und ein Polizist" seien verletzt worden.