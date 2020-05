Österreicher versteckten sich in Felshöhle

Ein Teilnehmer der privaten Schlauchboot-Tour in Äthiopien hat am Montag im Gespräch mit der APA die dramatischen Szenen des Raubüberfalls am Blauen Nil geschildert. Etwa acht bis zehn Männer, vermutlich Einheimische, seien gestern, Sonntag, in der Früh in dem Camp aufgetaucht, in dem sie zu viert übernachtet hätten, schilderte der 40-jährige Oberösterreicher. "Ein Mann war skrupellos, brutal. Er stach auf unsere zwei Boote ein. Plötzlich fiel ein gewollter, ein gezielter Schuss."

Sein 27-jähriger Teamkollege sei aus unmittelbarer Nähe im Oberkörper getroffen worden. "Das war ein Durchschuss", schilderte der Augenzeuge. "Als der Schuss gefallen ist, sind wir gerannt und haben uns hinter einem Felsen versteckt. Solange, bis sie unser Gepäck und alles mitgenommen haben, was möglich war. Die Zelte wurden zerschnitten." Mehrere der Männer hätten Gewehre bei sich gehabt.

"Die haben uns im Prinzip zu verstehen gegeben, dass wir vom Camp verschwinden sollen. Wir haben uns nicht gewehrt und erkenntlich gezeigt, dass sie alles haben können", beschrieb der Oberösterreicher, der in Salzburg geboren wurde, die dramatischen Szenen unmittelbar vor und während des Überfalls.