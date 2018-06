Thailand: Grindwal verendet an 80 Plastiktüten in seinem Bauch

Nach vergeblichen Rettungsversuchen ist in Thailand ein Wal mit 80 Plastiktüten im Bauch gestorben. Vor seinem Tod am Freitagnachmittag habe der Kurzflossen-Grindwal fünf Tüten erbrochen, wie die zuständige Abteilung des Umweltministeriums am Samstag via Facebook mitteilte.

Lokale Medien berichteten, der Wal sei einige Tage zuvor in schlechtem Zustand in einem Kanal im Süden des Landes nahe der Grenze zu Malaysia aufgefunden worden. Am Donnerstag hatten die Behörden Fotos von der Rettungsaktion veröffentlicht.