Text über Mrs. Jesus nur ein Fake?

Ausgerechnet in die Diskussion um Zölibat und Frauen-Priestertum platzt die Meldung, dass auf einem winzigen Papyrus-Fetzen steht: "Jesus sagte zu ihnen: ,Meine Frau"". Und: "Auch sie sei würdig, Jünger zu sein."

Wie sieht sie aus, diese Mrs. Jesus? Findet Dan Browns "The Da Vinci Code" Bestätigung durch Fragmente eines koptischen Textes aus dem vierten Jahrhundert nach Christus?

An der theologischen Fakultät Wien will sich niemand so genau festlegen. Die 58-jährige Harvardprofessorin Karen King, die ihre Studien in Rom präsentierte, relativiert ihre Sensation selbst: "Dieser neue Satz beweist nicht, dass Jesus verheiratet war, aber er zeigt uns, dass dieses Thema inmitten einer hitzigen Debatte um Sexualität und Heirat aufkam."