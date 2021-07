Drei Festnahmen nach Blutbad in China

Nach dem Blutbad mit 33 Toten im Bahnhof der Metropole Kunming in Südwestchina sind drei weitere Täter gefasst worden. Das Polizeiministerium berichtete am Montag nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, eine achtköpfige Terrorgruppe mit einem Anführer namens Abdurehim Kurban habe das Gemetzel verübt. Dabei waren am Samstagabend 29 Menschen getötet und 143 weitere verletzt worden.

Die Polizei hatte vier Angreifer erschossen und eine Frau verletzt festgenommen. Die Gruppe habe aus sechs Männern und zwei Frauen bestanden. Am Tatort sei eine Flagge uigurischer Separatisten gefunden worden, berichtete die Polizei.