Thailänder nehmen Abschied von König Bhumibol

Gut zwei Wochen nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej ( Rama IX.) haben tausende Thailänder in Bangkok am Sarg Abschied von ihrem Monarchen genommen. In schwarzer Trauerkleidung strömten am Samstag tausende Menschen durch die Tore des Großen Palastes im Zentrum der Millionenmetropole.

Schon in den vergangenen zwei Wochen hatten sich zahlreiche Menschen vor dem Großen Palast versammelt, um des verstorbenen Monarchen zu gedenken. Nun öffneten sich erstmals die Tore des Palastes und des prunkvollen Thronsaals, in dem der Leichnam des 88-Jährigen in einem Sarg aufgebahrt ist - neben einer vergoldeten Urne.

Schon in der Nacht bildete sich vor dem Palast eine lange Menschenschlange. "Ich habe hier seit 01.00 Uhr gewartet", sagte der 84-jährige Saman Daoruang, der mit dem Zug aus der nördlichen Provinz Nakhon Sawan angereist war. Wie viele der Trauernden hatte er die Nacht in einem Zelt verbracht. "Aber ich konnte nicht schlafen, weil ich so aufgeregt und stolz bin, dass ich hergekommen bin."