DNA-Tests für Hundehaufen

Auch in Neapel läuft ein derartiges Testprojekt in einem Stadtbezirk. Die britische Hauptstadt London will im September nächsten Jahres im Bezirk Barking einen Pilotversuch starten. Und in Deutschland gibt es in einigen Gemeinden zwar Interesse, der Aufbau einer Datenbank sei allerdings aufwendig, meint Ulrich Mohn vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Eine bundesweite, flächendeckende Lösung ist daher nicht geplant. "Aber dass einige Kommunen vorangehen wollen und dezentral so etwas ausprobieren, verfolgen wir mit Interesse", so Mohn.