Sex-Skandale erschüttern England

Im Jahr 1993 hätte den Machenschaften der pädokriminellen Politiker ein Ende gesetzt werden können. Denn der Tory-Abgeordnete Geoffrey Dickens hatte ein eigenes umfangreiches Dossier zum Thema Kindesmissbrauch angelegt. Sein Sohn erinnerte sich vor wenigen Wochen in einem BBC-Interview an die Zeit zurück, als sein Vater (1995 verstorben), an der Fertigstellung dieses Dossiers gearbeitet hat. Barry Dickens: „Wir haben im Familienkreis oft darüber gesprochen. Mein Vater sagte: ,Das wird das Leben der mächtigen und berühmten Kinderschänder in die Luft sprengen.’“ Der Politiker händigte den Schriftsatz seinem Parteikollegen und damaligen Innenminister Lord Brittan aus, der es an die Behörden weiterleiten wollte.

Geschehen ist nichts. Brittan kann sich heute nicht mehr erinnern, was mit Dickens’ Konvolut, das Pädophile ans Messer liefern hätte sollen, passiert ist. Eines steht fest: Das Dossier, das angeblich 1993 an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden ist, ist heute bei Scotland Yard und der Polizei nicht mehr auffindbar.

Auch Dokumente über einen angeblichen Top-Politiker, der im Dickens-Bericht erwähnt worden sein soll, so der Daily Telegraph, seien verschwunden. Die Polizei soll bei dem Mann Sexvideos mit Kindern gefunden haben. Er wurde nicht verhaftet. Weder eine Anzeige, noch die Sexvideos seien bei den Behörden auffindbar. Das britische Innenministerium erklärte erst kürzlich, dass im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch 114 Akten verschollen wären.