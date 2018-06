Schweizer Lehrer löschen Klassen-Chats

In der Schweiz kommunizieren Lehrer in der Regel mit ihren Schülern über Whatsapp. So übermitteln sie Informationen über Stundenplanänderungen, übermitteln Dokumente und leiten freiwilligen Lernstoff weiter, auch Hausaufgaben-Hilfestellungen werden so übermittelt.

Damit soll es jetzt vorbei sein. Denn die rund sechs Millionen Schweizer Nutzer von Whatsapp müssen jetzt mindestens 16 Jahre alt sein. Die Aufregung über die verschärften Nutzungsbedingungen für Whatsapp ist groß. Sie legt fest, dass nur Daten von Kindern über 16 Jahren verarbeitet werden dürfen.