Schüsse während TV-Show in Cannes

Für Diebe an der Côte d’Azur ist dies wohl die potenziell ertragreichste Zeit. In der Nacht auf Freitag wurde aus einem Hotelzimmer Schmuck im Wert von mehr als einer Million Dollar (rund 776.000 Euro) entwendet. Der dazugehörige Safe wurde einfach aus der Wand im Novotel herausgerissen. Der Raub passierte in den Nachtstunden im Zimmer eines Angestellten des Juweliers Chopard. Das Schweizer Uhren- und Schmuckhaus verleiht seine kostbaren Produkte an die Stars des Filmfestivals.