Schicker Stil für Londons Frauen-Clubs

Eigentlich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Während sich Männer seit Jahrhunderten in exklusiven Clubs auf dicken Ledersesseln ganz privat hauptsächlich über Berufliches austauschen, um schneller Karriere zu machen, blieb der weibliche Kaffeetratsch karrieretechnisch eher wirkungslos.

Das soll sich ändern. In London schießen Frauenclubs wie Pilze aus dem Boden. Sinn und Zweck ist die gegenseitige Hilfe beim Karriere-Machen, das Durchsto ßen der gläsernen Decke, ganz ohne Konkurrenzgehabe, Neid und Missgunst.

„The AllBright“ heißt das exklusivste Frauen-Netzwerk nahe der Oxford Street. Benannt, mit einem L mehr, nach Madeleine Albright, der ersten Außenministerin der USA (1997–2001) unter Bill Clinton. Berühmt-berüchtigt ist sie wegen ihrer ungeschminkten Sprache. Albright unterstützte Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 mit der Aufforderung, alle Frauen müssten eine Frau wählen, was in dem denkwürdigen Satz gipfelte: „Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die sich nicht gegenseitig helfen.“ („There’s a special pla ce in hell for wo men who don’t help each other.“) Viele Frauen haben übrigens Trump gewählt.