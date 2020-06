Riesenandrang bei Pistorius’ Gerichtstermin

Auf Oscar Pistorius wartet 110 Tage nach den tödlichen Schüssen auf seine Freundin Reeva Steenkamp ein aufwühlender Gerichtstermin. Vor dem Gerichtsgebäude in Pretoria will am Dienstag die Frauenliga der Regierungspartei ANC gegen die Bevorzugung des reichen, populären Sportstars protestieren, der trotz des Mordverdachts gegen Kaution in Freiheit leben darf.

Journalisten aus aller Welt haben sich für den vermutlich nur zehn Minuten dauernden Termin angesagt. Vielleicht hat das auch mit Berichten über Pistorius im Johannesburger Vergnügungsviertel „Design Quarter“ zu tun, die in Südafrika großes Erstaunen auslösten: Die Restaurant- und Barbesuche des beinamputierten Profisportlers beschädigten das Bild des tief traurigen, gebrochenen Mannes, der seine Freundin nur aus Versehen erschossen haben will.

Der Beginn des Mordprozesses ist noch nicht absehbar. Bei einem Schuldspruch droht Pistorius lebenslang.