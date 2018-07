Regen und Schnee lassen die Kapstädter jubeln

Vier Tage Dauerregen und für die Nacht auf heute, Montag, waren sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee in den Bergen als Draufgabe angekündigt – das südafrikanische Kapstadt wird derzeit mit kühlem Nass versorgt wie seit Jahren nicht mehr. In den nächsten Tagen sollen die Pegelstände an den Dämmen den höchsten Stand seit zwei Jahren erreichen. Mittlerweile ist es fix, dass sogar genügend Wasserreserven für das kommende Jahr da sind.