"Raus aus meinem Land": US-Bürger erschießt Inder

"Get out of my country" ("Verschwindet aus meinem Land") hat ein US-Bürger laut Augenzeugen in einer Bar in Olathe, einem Vorort von Kansas City im US-Bundesstaat Kansas, gebrüllt. Und dann einen Inder getötet und zwei weitere Männer verletzt.

Der tödliche Vorfall hat sich bereits am Mittwoch ereignet, mittlerweile ist die Bundesbehörde FBI involviert und ermittelt gegen den 51-jährigen mutmaßlichen Täter, der kurz vor den Schüssen aus der Bar verwiesen wurde. Wird ein rassistisches Motiv nachgewiesen, kann die Strafe deutlich höher ausfallen.

Wenn jemand wegen seiner Hautfarbe, seiner Rasse, der Religion oder dem Geschlecht zum Opfer eines Verbrechens wird, bezeichnet man dies als "Hate Crime".

Foto: AP/Orlin Wagner Srinivas Kuchibhotla, ein 32 Jahre alter Inder, ist kurz nach den Schüssen im "Austin Bar and Grill" im Spital seinen Verletzungen erlegen. Alok Madasani, ein ebenfalls 32-jähriger Inder, wurden verletzt, konnte inzwischen aber aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ian Grillot, ein weiterer Gast, der versucht hat, den Täter zu stoppen, musste ebenfalls im Krankenhaus versorgt werden. (Ian Grillot im Video)

Augenzeugen zufolge glaubte der Täter, die beiden Männer seien aus dem Nahen Osten, berichtet sueddeutsche.de. Die zwei Inder sind mit dem Arbeitsvisum H1B in den USA und arbeiten beim Navi-Hersteller Garmin als Software-Ingenieure, heißt es weiter.

