Die Bedeutung des Moments war allen Teilnehmern der Women’s Marches klar: "Es war inspirierend, von so vielen Menschen umgeben zu sein, denen die Rechte von Frauen und allen Menschen am Herzen liegen", twitterte etwa Big-Bang-Theory-Star Mayim Bialik. Transparente mit "Frauenrechte sind Menschenrechte" betonten die Einigkeit, auch Männer und Kinder marschierten mit.

Doch in dem wütenden Rap "Nasty Women" (Fiese Frauen) nannte Schauspielerin Ashley Judd auf der Bühne viele Ungerechtigkeiten beim Namen: schlechtere Bezahlung von Frauen, besonders farbigen. Schuldumkehr bei sexuellem Missbrauch. Das berühmte Trump-Zitat, dass er Frauen in den Schritt greift. Die Wut über das Weltbild des neuen Präsidenten einte die Teilnehmer. Doch andere Probleme entzweiten sie. Während die Occupy-Bewegung lobte, dass es bei 300.000 Teilnehmern in Washington keine einzige Verhaftung gab, machte genau das einer schwarzen Aktivistin zu schaffen: "Wenn nur wir demonstrieren, kommt die Polizei mit Tränengas."

Das Hautfarben-Thema kam gleich zu Beginn der Bewegung zur Sprache. Die Ini-tiatorinnen, die pensionierte Rechtsanwältin Theresa Shook aus Hawaii und die New Yorker Designerin Bob Bland, sind weiß und nannten die Demonstration ursprünglich "Million Women’s March", angelehnt an den Großprotest schwarzer Frauen im Jahr 1997. Erst später wählten sie den unverfänglicheren Namen, erklärte das Magazin New Yorker.

Bland forderte in einem "Diversitäts-Statement" von den Teilnehmerinnen, "dass weiße Frauen ihr Privileg bemerken und die Schwierigkeiten von Frauen mit farbigem Gesicht anerkennen" und holte drei nicht-weiße Aktivistinnen an Bord. Doch das reichte manchen nicht: "Schwarze Frauen sind Bürger zweiter Klasse. Punkt", twitterte jemand. In Pennsylvania trat die Marsch-Organisatorin von ihrer Verantwortung zurück, "damit nicht wieder weiße Frauen andere verdrängen".

Interessenskonflikt

Bei aller Harmonie kann so eine Bewegung nicht ohne Konflikte ablaufen. So strichen die Organisatorinnen einen Pro-Leben-Verein von der Unterstützerliste, da im neuen Trump-Amerika besonders für das Recht auf Abtreibung demonstriert wird.

Auch in Wien zeigte sich die Gespaltenheit der Frauenbewegung. Polit-Ikone Alice Schwarzer streitet schon länger mit jüngeren Aktivistinnen über die Kopftuch-Frage: Muss man Frauen davor schützen oder haben sie das Recht auf freie Entscheidung? Jetzt sorgte die geplante Rede der islamischen Vertreterin Carla Amina Baghajati für Aufregung. Dem Vorwurf der Islamophobie widersprach Initiatorin Caroline Kirkpatrick auf Facebook: "Es haben einige Organisationen gegen Baghajati interveniert und das leider auch an sie kommuniziert. Unter diesen Bedingungen fühlte sie sich nicht willkommen. Wir entschuldigen uns dafür."