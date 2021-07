Pokémon-Go-Spieler vor Landminen gewarnt

Nachdem einige Spieler auf Pokémon-Suche vor den vielen Minenfeldern nicht haltgemacht hatten, machten Medien und Fachorganisationen am Dienstag in Sarajewo darauf aufmerksam, zukünftig Warnschilder besser zu beachten.

Seit dem Bürgerkrieg zwischen 1992 und 1995 starben rund 600 Menschen, die auf Landminen getreten waren. Bis heute sind noch immer rund 2,3 Prozent des Balkanlandes von Minen bedeckt. Es dürfte noch bis zum Jahr 2024 dauern, bis Bosnien-Herzegowina minenfrei ist.

Erst gestern stieß ein Mann in Dänemark bei seiner Jagd nach virtuellen Monstern mit seinem Smartphone auf eine Leiche. Das Spiel hat auch die Polizei in Dänemark in den vergangenen Tagen mehrfach beschäftigt. So betraten Spieler fremde Gärten, Baustellen oder spazierten minutenlang vor der US-Botschaft in Kopenhagen auf und ab.