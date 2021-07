Bomben-Alarm bei Papst-Besuch

Zehntausende Brasilianer bereiteten am Montag Papst Franziskus in Rio de Janeiro einen herzlichen Empfang. In einem offenen Wagen ohne Panzerglas fuhr er durch die Straßen der Metropole – ein Horror für die Sicherheitsbeamten. Zumal unmittelbar vor seiner Ankunft die Polizei eine Bombe entschärft hatte. Diese war in einem Schrein des Wallfahrtsortes Aparecida, zwischen Rio und Sao Paulo gelegen, deponiert, den das Kirchenoberhaupt am Mittwoch besuchen will. Es handelte sich um einen selbst gebastelten Sprengsatz. Über die Hintergründe herrschte noch Unklarheit.

Dabei hatte alles so entspannt begonnen. Nach dem Abheben der Maschine aus Rom twitterte Franziskus: „Ich komme in ein paar Stunden in Brasilien an, und mein Herz ist voll Freude.“ Mit einer brasilianischen Journalistin scherzte er: „Gott ist schon Brasilianer, wollt ihr auch einen Papst?“ Damit spann er ein Zitat seines Vorvorgängers Johannes Paul II. fort, der bei seinem Besuch in Rio 1997 meinte: „Wenn Gott Brasilianer ist, dann ist der Papst Carioca (ein Einwohner Rios).“

Am Montagabend betrat Franziskus in Rio wieder festen Boden. Der Papst kehrt heim, und mindestens zwei Millionen Pilger werden ihm in den kommenden Tagen bis zum Sonntag zujubeln. Also „heim“ stimmt nicht ganz, weil Rio de Janeiro doch ein Stück weit von seiner argentinischen Heimatstadt Buenos Aires entfernt liegt. Aber dass die erste Auslandsreise den neuen Papst zum Weltjugendtag auf seinen Heimatkontinent Lateinamerika führt, ist ein klares Signal.