Papst Franziskus, Superstar

Außerdem warte man noch auf ein positives Signal von Franziskus gegenüber fortschrittlichen Strömungen in der Kirche, auch gegenüber Leuten wie Theologe Küng. Zurückhaltend hat sich der Papst bisher bei heiklen Themen wie Frauenpriestertum, Zölibat oder wiederverheirateten Geschiedenen gezeigt. In der Glaubenslehre gilt Franziskus als ähnlich konservativ wie sein Vorgänger Benedikt XVI. "Da dürfte keine Bewegung unter ihm zu erwarten sein. Auch wenn der Papst weise Berater hat, auf die er hört", so Bellavite. So locker und offen sich der Pontifex nach außen präsentiert, ist er streng, wenn es darum geht, unchristliches Verhalten anzuprangern. Das Streben nach Karriere und Wohlstand sowie die Bereitschaft, Kompromisse mit dem Zeitgeist zu schließen, so lautet die päpstliche Warnung, könnten auch Geistliche in "faule Funktionäre" verwandeln.

Als wichtigen Schritt werden Franziskus Bemühungen für ein neues Verhältnis zwischen den Ortskirchen und der Kurie gesehen. Mit der Kurien­reform hat der Papst eine achtköpfige Kardinalskommission beauftragt. Schnellschüsse darf man laut Beobachtern jedoch keine erwarten: "Ein Jahr ist zu wenig, um Resultate zu erbringen. Für Reformen braucht man länger Zeit."

In den kommenden Monaten warten wichtige Termine auf " Papa Francesco". Kurz nach den Osterfeierlichkeiten findet am 27. April die Heiligsprechung der Päpste Johannes Paul II. und Johannes XXIII. statt. Im Mai steht eine Reise nach Israel und Jordanien auf dem Programm. Bei der Bischofssynode zur Familie im Herbst wird man sehen, ob Reformanstöße eine Chance haben.