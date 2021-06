Papst: "Wahre Macht ist Dienst an anderen"

Vor Beginn der Messe dreht der neue Pontifex im Jeep eine ausgiebige Runde auf dem Petersplatz, um unter tosendem Applaus die Besucher zu begrüßen. Ein paar Mal hält er an, um Kinder zu umarmen und zu küssen. Eine Geste des neuen Papstes berührt besonders: Als er einen gelähmten Mann hinter der Absperrung in der Menschenmenge erblickt, eilt er zu ihm und umarmt ihn. „Er pflegt einen komplett anderen Stil als sein Vorgänger und verhält sich wie ein Pfarrer, der es liebt, zwischen seinen Gemeindemitgliedern zu stehen“, schätzt ein römischer Pfarrer die Einfachheit des 76-jährigen Argentiniers. Touristen aus Patagonien sind extra wegen „ihrem“ neuen Papst „vom Ende der Welt“ angereist. Eine junge Römerin ist begeistert von der Herzlichkeit des ersten Lateinamerikaners auf dem Stuhl Petri in der Kirchengeschichte: „Er ist wirklich ein Papst der Umarmungen, dem es gelingt, alle, vor allem auch die jungen Leute, zu erreichen.“

Franziskus hat im Rahmen der feierlichen Zeremonie das aus feiner Schafwolle gewobene Pallium seines Vorgängers Benedikt XVI. – Umhang mit fünf Kreuzen, die für die Wundmale Jesu stehen – erhalten. Auch der berühmte Fischerring wurde ihm angesteckt. Das Schmuckstück aus vergoldetem Silber zeigt ein Bild des heiligen Petrus mit den Schlüsseln. Damit hat das Pontifikat des 266. Papstes der katholischen Kirche offiziell begonnen.

Und er setzt gleich ein Zeichen für die Einheit der Christen: Beim Austausch der Friedensgeste umarmt er den Ökumenischen Patriarchen. Bartholomaios I. ist der Erste, der seit der großen abendländischen Kirchenspaltung im Jahr 1054 an einer Amtseinführung eines Papstes teilnimmt.

Die von Franziskus zelebrierte Messe passt zu seinem einfachen Stil und folgt der normalen Liturgie des Festes des heiligen Josef. Er erinnert an seinen Vorgänger Josef Ratzinger, den er am Samstag besuchen wird. Und er macht vor allem klar, wie er die Rolle des Papstes sieht: „Die wahre Macht liegt im Dienen. Der Papst muss allen dienen, besonders den ganz Armen, Schwachen und Geringen“, sagt er und hat dabei weder die Mitra auf, noch hält er den Papststab in der Hand. Man dürfe „keine Angst vor Güte und Zärtlichkeit“ vor allem gegenüber den Schwächsten haben, predigt der neue Pontifex. Der „Schutz“ und das Kümmern um die anderen, um die Umwelt und Schöpfung sind Schlüsselworte seiner Predigt: „Seid Hüter, Beschützer und Bewahrer der Gaben Gottes.“ Explizit spricht Franziskus alle Verantwortlichen aus Wirtschaft und Politik an: „Seien wir Hüter und Beschützer der Schöpfung, der Umwelt.“ Dazu gehöre, auf sich selbst zu achten und keine Angst vor Sanftheit zu haben. „Ich hoffe, dass sich die anwesenden Regierungschefs von der Predigt, mit der Aufforderung sich für die Armen einzusetzen, angesprochen fühlten, denn auch in Europa gibt es genügend Arme“, wünscht sich Signore Angelo, der aufgrund der Krise in Frühpension musste.

Auf der Piazza herrscht ausgelassene Stimmung. Die Kirchenglocken läuten zu Ehren des volksnahen Pontifex in ganz Rom. „Ich hatte das Glück, ihn schon einmal in Buenos Aires zu treffen und seine Art war immer so bescheiden und einfach, immer inmitten der armen Leute“, strahlt ein argentinischer Seminarist.

Nach Lateinamerika führt auch die erste Auslandsreise des Papstes – zum Weltjugendtag in Brasilien im Juli.