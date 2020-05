Neues Video entlastet "Cop-Killer"

11. Oktober 2012, Apátfalva in Südungarn gegen 13 Uhr: Der Salzburger Thomas B., 43, sitzt in seinem tonnenschweren Hummer. Vor ihm stellt ein Polizist mitten auf der Fahrbahn sein Motorrad quer. B. gibt Vollgas und überfährt den Beamten.

Kurze Zeit später ist der 34-jährige Imre Kenéz tot.

Vom „Amokfahrer“ oder „Cop-Killer“ berichteten Medien fortan reißerisch. „Gnadenlos“ und getrieben vom „Hass auf Beamte“ habe der österreichische Kfz-Mechaniker den Ungarn niedergefahren. Für den Militärstaatsanwalt (siehe Infobox) ist die Marschrichtung klar: Ermittlungen wegen Mordes.

Doch nun könnten Zeugenaussagen und ein Video, das dem KURIER zugespielt wurde (siehe unten), die Wende bringen: Denn so wie kolportiert, hat sich der Vorfall nicht zugetragen. Das Video legt die Vermutung nahe, dass B. gar nichts sah, als er plötzlich losfuhr und den Polizisten unter seinem Hummer begrub. Ein anderer Polizist hatte ihn zuvor attackiert – vermutlich mit Pfefferspray.

Fakt ist: Ein Mensch musste sterben. Klar ist auch, dass der 43-Jährige Österreicher kein unbeschriebenes Blatt ist. Der zweifache Vater ist bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten – auch deshalb hatte B. bisher schlechte Karten.

Kurze Rückblende: Der Österreicher und vier Deutsche waren in vier schweren Geländewagen am Rückweg von einer Rallye in Rumänen. Eine Zivilstreife in einem silbernen Pkw blitzte den Konvoi. Tempo-Übertretung! Es gab Diskussionen. Letztlich zahlten alle das Bußgeld. Als Thomas B. losfuhr, kollidierte er beinahe mit dem Polizei-Pkw. Anstatt stehen zu bleiben, streckte er dem Beamten den Mittelfinger entgegen. Kurz darauf drehte ein Fahrer seine Handy-Kamera auf – das Video beginnt zu laufen.

Zeugen behaupten, der Zivilfahnder, der sich hinter B. geheftet hatte, habe mitten im Ort Schüsse abgefeuert. Am Video ist aber nur das laute Knistern des Fahrtwindes zu hören. Zwei Motorradpolizisten rasen vorbei. B. lässt seinen Wagen ausrollen – da war ein Motorradpolizist schon auf seiner Höhe. Vis-à-vis von B. steigt der Beamte ab, sprintet mit ausgestreckter Hand zum Fahrzeug und streckt sie ins Cockpit. B.s Aussage, er sei mit Pfefferspray befeuert worden, passt zu dieser Szene. In diesem Moment steigt eine dunkle Abgaswolke auf. Der Hummer bricht aus, walzt den zweiten Motorrad-Cop am rechten Grünstreifen nieder. Das Fahrzeug hält. 13 Schüsse fallen. Vier Kugeln treffen B.. Er schreit um Hilfe für den verletzten Beamten, bis ihn die zwei Polizisten niederringen. Erschütternd: Der verletzte Polizist liegt minutenlang da, ohne dass ihm jemand hilft. Bemerkenswert: B. hat kein Messer, wie Medien später berichten.