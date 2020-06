Russland wird rauchfrei – auf dem Papier

Ein Drittel der russischen Erwachsenen raucht – 44 Millionen Russen also, die seit dem 1. Juni ihrem Laster nicht mehr in der Öffentlichkeit frönen dürfen: In öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Flughäfen und sogar in der Nähe von Haltestellen ist das Rauchen seit diesem Zeitpunkt untersagt. Im kommenden Jahr sollen die Restriktionen dann nochmals ausgeweitet werden: Auch in Zügen, Cafés und Restaurants soll dann das Rauchverbot in Kraft treten.

Das Vorgehen der russischen Regierung wirkt rigide. Ernst genommen wird es deshalb aber noch lange nicht. Bereits 2004 hat die Duma ein ähnlich lautendes Gesetz verabschiedet; am Arbeitsplatz, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Gebäuden der staatlichen Verwaltung darf seither nicht geraucht werden. Zumindest auf dem Papier. Denn in den vergangenen neun Jahren hat sich an der Lage der Raucher recht wenig geändert: In der Moskauer Metro sieht man nach wie vor Menschen mit Zigarette in der Hand; in der Vergangenheit wie auch am Tag nach der Verschärfung der Gesetze. Trotz Strafandrohung von 1000 Rubel (24 Euro) pro Verstoß.