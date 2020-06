Neuer Rekord bei Papst-Messe in Manila

Die Pilger waren trotz schlechten Wetters mit Sturm und Regen in den Park in der philippinischen Hauptstadt gekommen, wo die Messe stattfand. Der Freiluftgottesdienst war der Höhepunkt von Franziskus’ Besuch in dem ostasiatischen Land. Zuvor hatte der Papst unter anderem die von Taifun " Haiyan" verwüstete Region besucht.

Franziskus wurde mit frenetischem Jubel begrüßt, als er mit einem Papamobil durch den Park fuhr. Der in ein gelbes Regencape gehüllte Pontifex hielt immer wieder an, um Menschen in der Menge zu begrüßen und Babys zu küssen. Auch während der Messe wurde er wie ein Popstar gefeiert. " Papst Franziskus, wir lieben dich", riefen die vorwiegend jungen Pilger ohne Pause. Sie tanzten in ihren Regenmänteln und sangen inbrünstig mit.

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ließ sich mitreißen: Immer wieder legte Franziskus die wohlüberlegten Predigten beiseite, um "von Herzen" zu sprechen. "Darf ich bitte spanisch reden?", fragte der 78-Jährige verschmitzt. Natürlich rief der Chor der Pilger "Ja!". Der Papst sprach dann bewegt über die "Tugend des Weinens" – ein Mädchen, das ihm vor der Messe von seinem Leid als Straßenkind berichtet hatte, war in Tränen ausgebrochen.