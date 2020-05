Die Reichen wurden reicher

Rang zwei auf der Liste der superreichen Amerikaner nimmt Starinvestor Warren Buffett ein. Sein Vermögen wird auf 67 Milliarden Dollar geschätzt. Auf dem dritten Platz liegt wie schon seit Jahren Oracle-Mitbegründer Larry Ellison mit rund 50 Milliarden Dollar. Mit je 42 Milliarden Dollar folgen die Brüder Charles und David Koch, die mit erzkonservativen Thinktanks die Tea-Party-Bewegung stark gemacht haben.

Erstaunlicherweise leben die Superreichen nicht in den Glitzerappartements von New York, sondern meistens in prachtvollen Anwesen auf dem Land.

Warren Buffett wohnt in Omaha, Nebraska, die Koch-Brüder in Wichita in Kansas, Christie Walton, eine der Wal-Mart-Erbinnen, deren Vermögen mit 38 Milliarden Dollar angegeben wird, residiert in Jackson, Wyoming. Ihre Schwägerin Alice Walton, die auf der Liste mit 35 Milliarden Platz neun belegt, kommt aus Millsap in Texas. Auch Jacqueline Mars, deren Großvater den Mars-Riegel erfunden hat, lebt sehr zurückgezogen in The Plains, Virginia. Sie hat 20 Milliarden Dollar "altes Geld".