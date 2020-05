Der Aralsee verschwindet langsam

Der Grund für die jetzige Austrocknung ist somit nicht nur in der Klimaveränderung zu suchen. Schuld daran ist auch der Mensch selbst: Seit den 1960ern versuchte die Sowjetregierung in Moskau, das Wasser der Region für landwirtschaftliche Zwecke zu nutzen; man baute dort Baumwolle an und zapfte dafür das Wasser der beiden größten Flüsse – des Amu Darya und des Syr Darya – an.

Seit dieser Zeit hat sich natürlich so einiges geändert. Nicht nur das Sowjetsystem ist kollabiert und hat so zur Verschiebung von Grenzen geführt – der Aralsee liegt nun an der Grenze zwischen Usbekistan und Kasachstan -, auch die Bevölkerungszah ist stetig gewachsen. Mittlerweile leben vier Mal so viele Menschen in der Aralsee-Region wie noch vor 50 Jahren. Gleichzeitig sind die Zuflüsse zum See um ein Vielfaches weniger geworden, wie eine Studie des UN-Umweltprogrammes gezeigt hat – dies ist vermutlich eine Folge der Erderwärmung.