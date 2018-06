Mord an Au-pair-Mädchen: Lebenslange Haft für Paar

Für den Mord an einem französischen Au-pair-Mädchen ist ein Paar in London am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Erst nach 30 Jahren sollen der 40-jährige Banker und die 35-jährige Modedesignerin eine Chance auf vorzeitige Entlassung haben.

Bereits im Mai hatte eine Jury die beiden Franzosen algerischer Abstammung für schuldig befunden, ihr Au-pair-Mädchen Sophie im September vergangenen Jahres wegen absurder Vorwürfe in ihrem Badezimmer gefoltert und schließlich ertränkt zu haben. Anschließend verbrannten sie die Leiche der 21 Jahre alten Frau in ihrem Londoner Garten.