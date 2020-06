Moorschnorcheln und Co.: Die spinnen, die Briten!

In der Kleinstadt Knaresborough in North Yorkshire wird jedes Jahr am ersten Juni-Wochenende das legendäre "Bed Race" austragen. Ein Team besteht aus sechs Anschiebern, einem Fahrer - und natürlich einer Art Bett. Nicht nur die schnellsten gewinnen, auch für schön kostümierte Teams und Betten gibt es Preise. Höhepunkt ist die Durchquerung des gar nicht so schmalen Flusses Nidd (im Video zu sehen).

Fazit: Mag den einen oder anderen an Seifenkistenrennen erinnern.