Mit Bruno Kreisky im Orient

Gemeinsam fliegen wir mehrmals in den Nahen Osten, im Februar 1977 etwa zum Wahlkongress der Arbeiterpartei Israels nach Tel Aviv. Vor 3000 Delegierten tritt er - ich bewundere seinen Mut - ans Mikrofon; er, dem seit Jahren wegen seiner Palästinenser-freundlichen Haltung der "Verrat am Judentum" angehängt wird. "Ich bin nicht gekommen, um euch zu bitten, mit dem zufrieden zu sein, was ich jetzt sage", beginnt er. Und legt dann los: Es sei nicht Sache der Israelis, zu entscheiden, wer ihr Nachbar ist - so wie auch die Araber nicht entscheiden könnten, ob Israel ihr Nachbar sei. Und es sei auch nicht Israels Sache, zu entscheiden, wer die Palästinenser führe - so wie es nicht in der Entscheidung der Palästinenser liege, wer in Israel die politische Verantwortung trage.

Und noch ein Drittes: Nein, sagt Kreisky den verdutzten Delegierten, es sei auch nicht Sache Israels, zu entscheiden, ob ein palästinensischer Staat überhaupt lebensfähig sei - so wie auch die Araber nicht zu beurteilen hätten, ob Israel ohne Hilfe von außen eigentlich lebensfähig ist.



Golda Meir, Israels "Frau aus Granit", sitzt zwei Klappstühle weiter und denkt gar nicht daran, einen Hauch von Zustimmung zu mimen. Ein einziges Mal wird Bruno Kreisky bei seiner Rede unterbrochen: Als er eben einräumt, sich letztlich doch auch "jener Schicksalsgemeinschaft verbunden zu fühlen, der meine Vorfahren angehört haben", da ruft eine Stimme im Saal: "Nicht nur deine jüdischen Vorfahren, Bruno, auch deine Kinder!"



Es ist, wie sich im Rückblick zeigt, das letzte Mal, dass Kreisky Israel betritt. Nach einer wilden Zeitungsattacke (" Kreisky ist der schmutzigste Jude der jüngeren Geschichte") und aus Sorge vor Demonstrationen wird Jahre später eine geplante Vortragsreise des inzwischen zum Altkanzler gewendeten "Sonnenkönigs" abgesagt. Und bald ist es definitiv: "Mit mir und Israel ist es aus", sagt er enttäuscht am Telefon, "ich will mit diesem Land nichts mehr zu tun haben. Ich werde es nie mehr betreten!"



Anfang Februar 1981 sind wir in Kairo. Kreisky wird - als Zeichen besonderer Wertschätzung - samt Delegation in dem etwas abgewohnten Abdin-Palast untergebracht, in dem sonst nur arabische Monarchen absteigen dürfen. Auch das Gala-Diner wird dort serviert. Noch während der Vorspeise winkt mich Ägyptens Präsident Anwar Sadat - wir kennen einander seit Jahren - über die lange Tafel hinweg zu sich. Er habe doch während des 2. Weltkriegs in britischer Militärhaft auch Deutsch gelernt, flüstert er mir ins Ohr (schon früher hat er mir erzählt, er könne vermutlich besser Deutsch als der aus Nürnberg stammende US-Außenminister Henry Kissinger). Heute Abend wolle er seinem Freund Kreisky eine spezielle Freude machen. Also bittet mich Sadat, für ihn ein paar sehr herzliche, sehr rühmende Sätze über Kreisky und Österreich in Deutsch zu entwerfen - jetzt sofort und auf der Stelle.