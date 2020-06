Missbrauch in Schule: Staat muss zahlen

Mit der Republik Irland wurde just jenes Land vom EGMR verurteilt, das als erstes in Europa die Aufarbeitung des in den vergangenen Jahrzehnten vorwiegend in katholischen Einrichtungen begangenen sexuellen Missbrauchs von Kindern minutiös aufgearbeitet hat.

Sexueller Missbrauch war in Irland in vielen Erziehungsanstalten und Schulen offenbar über Jahrzehnte gang und gäbe, wie zahlreiche Studien mittlerweile bestätigen. Eine von der Republik Irland eingesetzte Kommission kam nach zehnjährigen Ermittlungen im Jahr 2009 zum Schluss, dass der sexuelle Missbrauch von Buben geradezu ein Merkmal katholischer Arbeitsschulen gewesen sei. Mehr als 800 Priester, Mönche, Nonnen und Laienmitarbeiter sind des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden.