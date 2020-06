Die Rache einer Betrogenen

"Die einzige Frage ist, ob Mrs. Hamm das Ganze stinkreich oder super stinkreich hinter sich lässt", sagt der texanische Scheidungsanwalt Charlie Hodges.

Um zu retten, was zu retten ist, versuchen die Anwälte des Milliardärs , den geschäftlichen Erfolg ihres Mandanten herunterzuspielen. Denn nach den Gesetzen muss er seine Gewinne nicht mit seiner Ehefrau teilen, wenn er sie den Marktbedingungen und nicht seinem unternehmerischen Genie verdankt. Aber auch hier hat die Ex-Frau alle Trümpfe in der Hand. So wird die Laudatio eines republikanischen Senators hervorgekramt. Außerdem wurde Hamm 2012 auf die Time-Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gesetzt: "Nach einfachsten Anfängen auf einer Farm in Oklahoma und einer Stelle als Tankwart gründete Harold Hamm eine wild spekulierende Ölfirma ..." "Harold ist einer der schlauesten Öl-Bohrer, den ich je getroffenen habe", wurde er im TV-Sender CNBC gelobt.