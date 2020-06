Suche nach 43 Studenten endet auf Müllhalde

Präsident Enrique Pena Nieto kündigte einen Pakt gegen Korruption und Straflosigkeit an. In den kommenden Tagen werde er Vertreter verschiedener Institutionen, Parteien und sozialer Organisationen zusammenrufen, sagte der Staatschef am Montag. "Es ist unabdingbar, Maßnahmen zu ergreifen, damit so etwas nicht mehr passiert."

Im Norden des Landes töteten Unbekannte unterdessen einen regionalen Sicherheitschef. General Ricardo Cesar Nino Villarreal wurde nach Behördenangaben auf einer Landstraße im Bundesstaat Nuevo Leon erschossen. Der ranghohe Militär stand im Norden des benachbarten Bundesstaates Tamaulipas der Polizei vor.

Zum Zeitpunkt des Anschlags war er in einem nicht gepanzerten Fahrzeug und ohne Leibwächter unterwegs. Erst im Oktober entging der General einem Attentat. Zuletzt waren in der Region Plakate aufgetaucht, auf denen die Sicherheitsstrategie des Generals infrage gestellt wurde. In Tamaulipas kämpfen das Verbrechersyndikat " Los Zetas" und das Golf-Kartell um die Vormachtstellung. Häufig greifen sie auch die Sicherheitskräfte an.