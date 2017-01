Am helllichten Tag haben bewaffnete Angreifer auf einem Markt in Acapulco in Mexiko sechs Menschen erschossen. Mindestens drei bewaffnete Männer tauchten am Mittwoch auf dem Markt in dem Urlaubsort auf und schossen ohne Vorwarnung um sich, wie ein Behördensprecher berichtete. Zwei Männer und zwei Frauen waren sofort tot, ein weiterer Mann und eine Frau erlagen ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Ermittler fanden an Ort und Stelle rund zwei Dutzend Pistolenkugeln. Die Tat ereignete sich in einem der gefährlichsten Stadtviertel von Acapulco. Der einst glamouröse Badeort gehört heute zu den Städten mit der meisten Gewalt in Mexiko. Rivalisierende Banden kämpfen dort um die Kontrolle über den örtlichen Drogenmarkt.

Zehntausende Tote im Drogenkrieg

Ganz Mexiko leidet seit Jahren unter einem extrem gewalttätigen Drogenkrieg. Zehntausende Menschen wurden dabei bereits getötet, auch Entführungen sind an der Tagesordnung.