Die reichste Deutsche ist eine Österreicherin

Im August machte die überraschende Hochzeit von Maria-Elisabeth Schäffler in Kitzbühel mit dem ehemaligen Stahlunternehmer und Präsidenten der Europäischen Arbeitgebervereinigung (bis 2013), Jürgen Thumann, Schlagzeilen. Beide sind 73, haben am gleichen Tag Geburtstag und sind verwitwet. Und beide gehören zu den wohlhabendsten Unternehmern Deutschlands.

Maria-Elisabeth Schäffler führt heuer erstmals die Liste der 500 reichsten Deutschen an, die am Freitag vom Wirtschaftsmagazin Bilanz veröffentlicht wurde. Die Wienerin, die 1963 den um 24 Jahre älteren Georg Schäffler in Herzogenaurach in Franken heiratete, erbte nach seinem Tod gemeinsam mit ihrem Sohn Georg den deutschen Maschinenbau-Konzern Schäffler, einen der erfolgreichsten Zulieferer der Automobilindustrie. Mit der unglücklich gelaufenen Übernahme des Reifenherstellers Continental, ausgerechnet vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers 2008, hatte die durchsetzungsstarke Unternehmerin mit einem Mal Milliardenschulden. Doch die Betriebe kamen gestärkt durch die Krise. Die Schäfflers halten heute an Continental einen Anteil von 49 Prozent. "Auch heute sind die Bilanzen der Franken von einem Idealzustand entfernt, die Verbindlichkeiten hoch, aber die Beherztheit, die Risikobereitschaft und nicht zuletzt die Nonchalance der Firmenerbin haben sich ausgezahlt," schreibt Bilanz. Angeblich hält die Patriarchin die Zügel fest in der Hand. Der rasante Vermögenszuwachs hängt vor allem mit dem boomenden Aktienkurs Continental zusammen: Seit 2012 hat er sich von 50 auf derzeit 165 Euro mehr als verdreifacht.

Auf Platz zwei und drei folgen die Aldi-Erben, die Familien von Karl und Theo Albrecht, die sich in Aldi Süd (18 Milliarden) und Aldi Nord (16 Milliarden) gesplittet haben. Zu Aldi Süd gehört in Österreich der Disconter Hofer. Auf Platz vier im Ranking folgt die Konkurrenz: Das Vermögen von Lidl-Chef Dieter Schwarz, 73, wird auf 15 Milliarden Euro geschätzt. Nur eine Milliarde weniger soll die Familie Reimann besitzen, die mit Reinigungsmitteln (Reckitt, Benckiser) reich wurde. All diese Familien leben sehr zurückgezogen und lassen sich höchstens bei den Salzburger Festspielen fotografieren.

Platz sechs nimmt die BMW-Erbin Susanne Klatten, 52, aus der Quant-Familie ein. Sie soll elf Milliarden Euro schwer sein. Ihr Bruder Stefan Quant belegt Platz sieben und ihre Mutter Johanna Quant, 88, liegt als drittreichste Frau Deutschlands auf Platz zehn. Platz acht hält der Schraubenindustrielle und Werkzeughändler Reinhold Würth, 78. Platz neun hält die Familie Oetker (Backmischungen, Radeberger) mit von 7,6 Milliarden Euro.