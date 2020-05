Landminen: Um 40 Euro die Gefahr gebannt

Afghanistan ist jenes Land am Globus, das die höchste Konzentration an Landminen überhaupt aufweist. Bis zu zehn Millionen Stück sollen im Boden versteckt sein, 2010 haben die Waffen mehr als 1100 Opfer gefordert. Aber auch in Ägypten, Kambodscha oder Vietnam ist das Erdreich noch voller Minen. Aber auch in Europa - in Kroatien, wo bis zu 700.000 Minen vergraben wurden, oder an der ehemaligen innerdeutschen Grenze - sind die todbringenden Waffen noch zu finden.

Wenig Wunder, dass Hassanis Idee gut ankommt. Das New Yorker Museum of Modern Art hat das „Mine Kafon“ für das kommende Jahr in sein Programm aufgenommen. Erst kürzlich wurde ein Kurzfilm präsentiert, der Massoud Hassani und seine Erfindung behandelt. Der Designer selbst sucht noch nach Unterstützern, die seinem Projekt zur Realisierung verhelfen – mehr dazu lesen kann man hier.