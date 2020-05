Kräftemessen im Klimaschutz-Streit

Dicke Luft am Flughimmel und unter höchsten Regierungsvertretern weltweit: Schuld daran ist das oberste EU-Gericht und seine Entscheidung, künftig auch Fluglinien in den Emissionshandel einzubinden. Weil diese die Luft belasten, müssen sie ab Jänner 2012 Emissions-Zertifikate kaufen, hat das EU-Gericht diese Woche bestätigt. Betroffen sind nicht nur europäische Fluglinien, sondern alle Airlines, die in Europa starten und landen. Widerspenstigen Fluglinien wird mit Geldstrafen und Flugverboten innerhalb der EU gedroht. Die Branche tobt und mit ihr hochrangige Regierungsvertreter rund um den Globus.

So hält US-Außenministerin Hillary Clinton in einen Brief an die EU-Spitze fest, dass sich die EU „in dieser Sache immer mehr isoliert“. Die USA drohen mit Vergeltung. Die Liste möglicher Sanktionen reicht von Handelsbeschränkungen und zusätzlichen Steuern bis zu Strafzöllen.

„Wir lehnen die von der EU anderen aufgenötigte einseitige Gesetzgebung ab“, lässt auch Peking ausrichten. Nach dem Urteil sollen Milliarden-Aufträge aus China beim deutsch-französischen Flugzeugbauer Airbus wackeln. Russland und Indien drohen, den europäischen Airlines die Überflugrechte zu entziehen. Der Protest kommt nicht unerwartet. Bereits im Oktober haben 26 Staaten in Indien einen Erklärung gegen den Zertifikatezwang unterschrieben, darunter Brasilien und die Vereinigte Arabische Emirate.