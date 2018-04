Korruptionsskandal erschüttert Venedig

Giorgio Orsoni steht als Vertreter der Demokratischen Partei (PD), der auch Regierungschef Matteo Renzi angehört, seit 2010 an der Spitze der Lagunenstadt. Bestechungsgerüchte tat er stets als „Schall und Rauch“ ab. Die Behörden ermittelten angeblich bereits seit drei Jahren wegen Korruption im Zusammenhang mit dem Mega-Projekt. Sein Vorgänger Massimo Cacciari, ein entschiedener Mose-Gegner, kommentierte die Verhaftungswelle so: „Alle öffentlichen Bauvorhaben, die im Ausnahmezustand umgesetzt werden, sind von Natur aus einer kriminellen Gefahr ausgesetzt, wie man auch bei der Expo in Mailand oder nach dem Erdbeben in L´Aquila sehen konnte. Für das politische Leben der Stadt ist das eine echte Katastrophe.“

Kritiker stießen sich stets an der Kostspieligkeit und Ineffizienz des Mammutprojekts. Umweltschützer warnten vor der Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts in der Lagune. Techniker räumten ein, dass sich mit dem Vorhaben nur acht bis zehn große Überschwemmungen im Winterhalbjahr verhindern ließen. Außerdem, so die Kritiker, seien die jährlichen Folgekosten von über 100 Millionen Euro ein „Wahnsinn“. Doch Alterativen wurden zu spät angedacht und konnten sich außerdem nicht gegen die Interessen der Baulobby durchsetzen.